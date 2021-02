… kommt jetzt ein Geständnis, das so manchen Mannheimer Lokalpatrioten zum Kopfschütteln bringen dürfte. Wir gestehen hiermit also, dass wir immer einen ganz kurzen Moment überlegen müssen bei der Frage, wie man den Nachnamen der berühmtesten Sängerin unserer Stadt nun schreibt. Mit zwei „m“ wie den Vornamen unseres Fußballkumpels Flemming, der wirklich unwiderstehliche Sololäufe drauf hat, den wir nun aber Corona-bedingt schon lange nicht mehr gesehen haben und bei dieser Gelegenheit herzlich grüßen? Oder mit einem „m“ wie den James-Bond-Erfinder Ian und den Penizillin-Entdecker Alexander Fleming? Die städtische Projektentwicklungsgesellschaft MWSP, die für den neuen Stadtteil Franklin zuständig ist, hat offenbar ähnliche Schwierigkeiten. Darauf hat uns jetzt ein Kollege mit einem Foto aufmerksam gemacht. Es zeigt ein Übersichtsbanner in der neuen Siedlung, auf dem von einem „Joy-Flemming-Ring“ die Rede ist – mit zwei „m“. Dabei schreibt man unsere Joy, die 2017 überraschend gestorben ist, doch nur mit einem „m“. Der „Tippfehler“ sei sehr bedauerlich, erklärt die MWSP auf Nachfrage, „vor allem bei einer Mannheimer Persönlichkeit wie Joy Fleming“. Man werde das Banner umgehend austauschen. Das Ersetzen von Straßenschildern ist übrigens zum Glück nicht notwendig. Der Gemeinderat hatte zwar – nachdem aus der Umbenennung der Kurpfalzbrücke in Joy-Fleming-Brücke nichts geworden ist – bereits von rund zwei Jahren beschlossen, eine Straße im östlichen Franklin-Teilbereich Sullivan nach der Sängerin des „Neckarbrückenblues“ zu benennen. Der Endausbau der Straßen ist laut MWSP aber noch nicht abgeschlossen. Und erst danach würden sie an die Stadt übergeben, die dann wiederum auch die offiziellen Schilder anbringe. Aber Achtung: nur mit einem „m“. Timo Schmidhuber