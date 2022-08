Mannheim. Die Feuerwehr ist am Donnerstagnachmittag zu einem Kellerbrand in einem Wohnhaus in Mannheim-Waldstadt ausgerückt. Wie die Feuerwehr berichtet, löschten zwei Trupps den Brand in einem zweistöckigen Wohnhaus in der Schefflenzer Straße mit einem C-Rohr. Verletzt wurde bei dem Brand niemand. Das Haus ist allerdings nicht mehr bewohnbar. Die Bewohner kommen nach Feuerwehrangaben nun bei ihrem Nachbar unter. Die MVV schaltete den Gas und Strom des Hauses ab.

