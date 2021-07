Kellerbrand in Mannheim-Rheinau - 30.000 Euro Sachschaden

Mannheim-Rheinau. Am frühen Samstagmorgen hat ein Keller eines Mehrfamilienhauses in Mannheim-Rheinau gebrannt. Wie die Polizei mitteilte, entwickelte sich das Feuer gegen 6.27 Uhr in der Relaisstraße. Einsatzkräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei waren unverzüglich vor Ort, sodass das Feuer schnell gelöscht werden konnte. Ein Stromverteilerkasten soll vermutlich aufgrund eines technischen Defekts den Brand verursacht haben.

Personen wurden bei dem Brand nicht verletzt. Nachdem das Gebäude durch die Feuerwehr gelüftet wurde, konnten alle Anwohner wieder in ihre Wohnungen zurückkehren. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 30.000 Euro.