Mannheim. Die Feuerwehr ist am Freitagmittag wegen eines Kellerbrands in Mannheim im Einsatz gewesen. Wie die Feuerwehr mitteilte, sind mehrere Einsatzfahrzeuge, darunter auch ein Notarzt im Einsatz. Bei dem Brand in der Reiherstraße im Stadtteil Käfertal wurde eine Person gerettet und daraufhin versorgt. Zwei Trupps mit schwerem Atemschutz waren im Anschluss noch im Einsatz.

Nach Angaben eines Mitarbeiters vor Ort ist der Brand mittlerweile wieder gelöscht.