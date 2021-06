Keine Zukunft mehr?

Die Hitze am vergangenen Wochenende hat es deutlich gezeigt. Der Klimawandel geschieht. Natürlich ist Wetter nicht gleich Klima, aber die zunehmenden Hitzetage in unserer Region sind nur ein deutlicher Hinweis auf den Klimawandel. Wenn ich dabei an meine Kinder denke, dann werde ich zunehmend unruhig. Welche Zukunft können sie in ihrem Leben erhoffen? Wir müssen handeln, und zwar schnell, um die Klimakatastrophe noch abzuwenden.

Mittlerweile gibt es viele Maßnahmen wie die Umstellung auf erneuerbare Energien oder den Ausbau der Elektromobilität, die den CO2-Ausstoß verringern sollen. Aber es wird nicht ausreichen, dass wir die Technik verbessern und gleichzeitig so weiterleben wie bisher. Was den Klimawandel betrifft, sind wir in Deutschland und den anderen Industrienationen nicht die Guten! Wir sind die Verursacher – durch unser Wirtschaften und unseren Lebensstil. Deshalb müssen wir alles fundamental überdenken: „Prüft alles und behaltet das Gute!“

Leider gibt es nicht den einen richtigen Weg, den wir gehen können, um das Klima zu retten. Dazu kommt noch, dass der Klimaschutz eng mit der sozialen Frage in unserer Gesellschaft und weltweit verbunden ist. Weder die Auswirkungen der Klimakatastrophe noch der Versuch, diese abzuwenden, dürfen einseitig zu Lasten der Armen gehen. Vor diesem Hintergrund stelle ich mir die Frage: Wie kann ich als Christ mit der drohenden Klimakatastrophe umgehen?

Drei Antworten

Die erste Antwort ist für mich der Glaube, dass alles von Gott geschaffen wurde und Gott seine Schöpfung erhalten möchte: „Gott sah alles an, was er geschaffen hatte, und sah: Es war alles sehr gut.“ Dieser Glaube gibt mir Hoffnung und Zuversicht gerade dann, wenn ich die Zusammenhänge der Klimakatastrophe aufgrund ihrer Komplexität nicht überblicken kann.

Es reicht allerdings nicht, darauf zu warten, dass Gott das Klima rettet. Wir Menschen sind die Verursacher der klimaschädlichen Gase, unabhängig davon, ob wir die Komplexität überblicken oder nicht. Es liegt also in unserer Verantwortung, etwas dagegen zu unternehmen, so unbequem das für uns auch sein mag.

Daraus ergibt sich für mich die zweite Antwort meines christlichen Glaubens. Ich fühle mich verbunden mit dieser Welt und den Menschen, die auf ihr leben. Sie sind ebenso Geschöpfe wie ich. Deshalb möchte ich mein Leben im Einklang mit dieser Welt gestalten. Was der Schöpfung schadet, kann nicht zu einem erfüllenden Lebensstil gehören. Hier gilt es, immer wieder gut zu unterscheiden.

In einer dritten Antwort wird mir klar, dass ich als Christ niemals alleine bin. Gemeinsam können wir als Christinnen und Christen auch die soziale Frage der Klimakatastrophe angehen. Hier liegt eine der großen Stärken des Christentums und zugleich noch viel Potenzial: Wir setzen uns ein für die Armen und Benachteiligten und lassen niemanden zurück.

Ich bin davon überzeugt, dass uns der christliche Glaube die nötige Zuversicht geben kann, um uns unserer Verantwortung als Verursacher dieser Klimakrise zu stellen. Wir werden unseren Lebensstil so anpassen, dass er klimaschonend und erfüllend zugleich ist. Und dann werden auch meine Kinder eine gute Zukunft erhoffen können.

Ulf Günnewig, Dekanatsreferent im Katholischen Stadtdekanat Mannheim