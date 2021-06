Keine Ruhe mehr gehabt, da über’s Schillerhaus nachgedacht

Folge 183 von „Erkennen Sie Mannheim“ hat unseren Leserinnen und Lesern förmlich den Schlaf geraubt. „Die Hinweise auf Schiller im ,MM’ ließen mir keine Ruhe, und so habe ich über den Feiertag immer wieder nachgedacht“, schreibt Marianne Zimmermann aus Lampertheim. Im Internet habe sie das Haus dann schließlich „aufgespürt“, schreibt sie der Redaktion. Und ja: Wir suchten das Schillerhaus in B 5, 7. Und zu dem hat unsere Leserschaft allerhand zu erzählen. . .

AdUnit urban-intext1

Ein Museum ist heute im Gebäude untergebracht, es spiegelt die Situation des jungen Schiller am Ende seines Aufenthaltes in der Stadt wider. © Thomas Tröster

So meldet sich beispielsweise Uwe Saathoff, Geschäftsleiter von Rütgers Kälte Klima Mannheim. „Ich bin 1990 aus Dresden nach Mannheim gezogen. Ich hatte keinerlei Verwandtschaft im Westteil der Republik“, erzählt er. „In der großen Ausreisewelle Anfang 1990, es gab ja die DDR de facto noch, wurden die Ausreisen über das Übergangslager in Gießen koordiniert.“

Dort sei man erfasst worden und in Bundesländer weiter geschickt worden, in denen es Aufnahmekapazität gab. Nach Station in Eberbach/Gaimühle verschlug es ihn nach Mannheim. Und seine erste eigene Wohnung hatte er dann in B 5, 7 – im Schillerhaus im Erdgeschoss. „Ab jetzt ging alles etwas einfacher und stetig voran“, resümiert Saathoff. Dann wechselte er zur Firma Rütgers. „Meine damalige ,erste Mannheimer Freundin’ wohnte in B 5, 7 und ist auch heute noch eine gute Freundin“, berichtet Saathoff. „Sie sehen, ich habe jede Menge gute Erinnerung an dieses Haus“, beschreibt er.

Richtig dichterisch waren unterdessen die Einsender Friedbert und Stephanie Hofmann aus Neuhofen: „Mehr Schiller geht ja fast nimmer. Obwohl... ,Den Dank, Dame, begehr ich nicht!’ Mir würde einer der Preise reichen!“, schreibt Letztere. Friedbert Neuhofen setzt noch einen drauf und bittet ganz in Schiller-Manier: „Das habt ihr aber leicht gemacht! Ich sei, gewährt mir die Bitte, in Eurem Bunde“ – damit bezieht er sich wohl ebenso auf die Preise. . .

AdUnit urban-intext2

In unserer Ankündigung hatten wir bezeichnend gefragt: „Erkennen Sie Ihre Pappenheimer? Wissen Sie, wer durch diese hohle Gasse kommen muss? Wenn ja, dann wird Ihr Werk auch den Meister loben.“ Diese Hinweise vermochten alle unsere Leserinnen und Leser richtig zu deuten. So schrieb Fritz Ebert: „Leicht zu erraten durch die Pappenheimer (Theaterstück aus Wallenstein) von Schiller, hohle Gasse (Wilhelm Tell) und Werk den Meister loben (Die Glocke).“ Harald Niemeyer aus Mannheim schreibt zu den Einschusslöchern am Haus: „Die Einschusslöcher stammen aber weder von den Räubern oder vom Tell oder vom Gessler.“ Aber „Schiller hat nie in diesem Haus gewohnt“, schreibt zudem Thomas Frischmann.

Das eigene Auto erkannt

Das Foto ist in der „kalten Gasse“ zwischen A 4 und B 4 entstanden, sagt Werner Hübner aus Frankenthal. „Infolge der hohen Mauern der Jesuitenkirche gegenüber zieht es hier besonders stark!“

AdUnit urban-intext3

Hier sei auch früher die Schlosserei Karl Götzelmann mit dem markanten Schlüssel am Schild gewesen. „Und schräg gegenüber neben der Jesuitenkirche ist das Ursulinen-Gymnasium, früher nur für Mädchen, die einer strengen Kleiderordnung unterworfen waren (zum Beispiel keine Hosen erlaubt)“, schreibt Hübner weiter.

AdUnit urban-intext4

Fotos hat unterdessen Karin Heckmann mitgesendet: Darauf sind Pferde vor dem Schillerhaus zu sehen. Der Schillerverein Marbach stellte 2009 die Flucht Schillers von Marbach nach Mannheim nach, erzählt Heckmann. „Die Ankunft in Mannheim haben mein Mann und ich live miterlebt und auch ein paar Fotos gemacht.“ Deshalb hat sie das Haus und heutige Museum sofort erkannt.

Und Erich Gottschlich hat im Haus B 5, 8 seine Kindheit verbracht. Ein Kinderspiel also, das Gebäude nebenan zu erkennen. Zudem weiß er, um was für ein Auto es sich bei dem auf dem Schwarz-Weiß-Foto abgebildete Gefährt handelt: Es ist sein rot-brauner DKW-Reichsklasse mit Sperrholzkarosserie. Na, wenn das mal wieder nicht alles wirkliche Erkenner Mannheims waren, bei dieser geschichtsträchtigen Folge!