Keine Papiere dabei

Mehrere mutmaßliche Straftaten haben Polizeibeamte am Montagabend bei einer Verkehrskontrolle in der Innenstadt aufgedeckt. Die Streife war an einer Kreuzung in den Quadraten auf ein Fahrzeug aufmerksam geworden, da dessen Fahrer auf seine Vorfahrt verzichten wollte. Als die Beamten danach die Anhalteaufforderung anschalteten, fuhr der Pkw zunächst weiter und fiel mit einer unsicheren Fahrweise auf. Kurz vor den Kapuzinerplanken hielt der Wagen schließlich an. Bei der Kontrolle eröffnete sich den Beamten der vermeintliche Grund für die unsichere Fahrweise: Der 32-Jährige, welcher den Beamten zuvor die Vorfahrt „schenken“ wollte, saß plötzlich auf dem Beifahrersitz. Am Steuer saß dafür der 47-jährige Beifahrer.

Beide konnten keine Fahrerlaubnis vorzeigen, bei einem wurde eine geringe Menge Marihuana gefunden. Für das Fahrzeug führte das Duo keine Papiere mit. Den Männern wurde auf dem Revier je eine Blutprobe entnommen. Sie müssen sich neben einer Anzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis, einer Fahrt unter Drogeneinfluss nun auch wegen Verdacht des Drogenbesitzes und unbefugten Gebrauchs des Pkw verantworten. mik/pol