Keine Neuinfektionen mit Coronavirus - Inzidenz sinkt auf 4,5

Mannheim. Keinen weiteren Fall einer nachgewiesenen Coronavirus-Infektion hat die Stadt Mannheim am Sonntag gemeldet. Damit sind seit Ausbruch der Pandemie 16.356 Fälle in der Quadratestadt bekannt. 15.968 Personen gelten als wieder genesen, das sind acht mehr als am Vortag. Somit sinkt die Zahl der akuten Fälle in Mannheim auf 84. Am Samstag hatte sie noch bei 92 gelegen.

Die Sieben-Tage-Inzidenz ist leicht gesunken und liegt - bezogen auf die von der Stadt Mannheim täglich veröffentlichten Zahlen - nun bei 4,5. Seit rund einer Woche hat sich der Wert damit zwischen 4,2 und 5,8 eingependelt.