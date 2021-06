Keine Maskenpflicht an Mannheimer Schulen mehr ab Montag

Mannheim. Schüler und Schülerinnen in Mannheim müssen ab Montag, 21. Juni, keine Maske mehr im Unterricht tragen. Das hat das Baden-Württembergische Kultusministerium am Donnerstag bekannt gegeben. Die Regelung gilt für alle Schulformen und gelten für Stadt- und Landkreise mit einer Sieben-Tages-Inzidenz von 35 - in Mannheim ist das der Fall. Weitere Bedingung für das Wegfallen der Maskenpflicht im Unterricht ist: An der Schule muss es in den vergangenen zwei Wochen keinen mittels PCR-Test positiv getesteten Fall gegeben haben. Außerhalb der Unterrichtsräume bleibt die Maskenpflicht im Schulgebäude aber bestehen.

Die Schule soll für die Schülerinnen und Schüler laut Kultusministerium sicher bleiben. Deswegen dürfen die Schülerinnen und Schüler und die Lehrkräfte natürlich weiter freiwillig eine Maske tragen. Außerdem bleibt es an den Schulen auch bei der indirekten Testpflicht, den bestehenden Hygienevorgaben des Kultusministeriums und ebenso bei den Vorgaben zum Lüften. Diese Maßnahmen sollen weiter einen möglichst sicheren Schulbetrieb gewährleisten. Sofern die Inzidenzen wieder ansteigen sollten, greifen auch automatisch wieder die weitergehenden Schutzmaßnahmen.

„Angesichts der niedrigen Inzidenz und der Absicherung über die Testpflicht, durch die jeder Lehrer sowie jeder Schüler und jede Schülerin an den Schulen zweimal wöchentlich getestet wird, können wir die Maskenpflicht an den Schulen vorsichtig lockern“, schreibt Kultusministerin Theresa Schopper in der Pressemitteilung. Sie fügt hinzu: „Es ist mir wichtig, dass wir bei Lockerungen auch an die Kinder und Jugendlichen denken. Sie mussten in der Pandemie zurückstecken, um die Älteren zu schützen, deswegen müssen wir sie jetzt auch bei Lockerungen berücksichtigen und ihnen Belastungen nehmen, wenn dies vertretbar ist.“ Hinzu komme, dass ein Großteil der Lehrerinnen und Lehrer durch das Vorziehen in der Impfpriorisierung bereits geimpft sein sollte.

Zurück zur Pflicht wenn:

Steigt die Sieben-Tage-Inzidenz landesweit wieder über 35, wird die Maskenpflicht durch die Corona-Verordnung Schule in den weiterführenden Schulen (ab Klasse 5) und in den beruflichen Schulen auf die Unterrichtsräume ausgeweitet. Örtlich zuständige Behörden können bei einem lokalen Überschreiten bestimmter Infektionszahlen durch eine Allgemeinverfügung separate Einschränkungen erlassen. Kommt es zu einem Corona-Ausbruch in der Schule, beginnt die zwei Wochen-Frist für das Entfallen der Maskenpflicht von Neuem. Ob und wer dann in Quarantäne muss, entscheidet das Gesundheitsamt der Stadt.

