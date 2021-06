Schüler und Schülerinnen in Mannheim müssen ab Montag, 21. Juni, keine Maske mehr im Unterricht tragen. Das hat das baden-württembergische Kultusministerium am Donnerstag bekannt gegeben. Die Regelung gilt für alle Schulformen und für Stadt- und Landkreise mit einer Sieben-Tages-Inzidenz von unter 35 - in Mannheim ist das der Fall. Weitere Bedingung für das Wegfallen der Maskenpflicht im

