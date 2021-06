Keine Corona-Neuinfektionen in Mannheim - Zahl der akuten Infektionsfälle unter 300

Mannheim. Dem Gesundheitsamt der Stadt Mannheim sind am Sonntag (Stand 16 Uhr) keine weiteren Fälle einer nachgewiesenen Coronavirus-Infektion gemeldet worden. Die 7-Tage-Inzidenz ist damit am Sonntag auf 19,3 gesunken. Die Inzidenz am Samstag lag bei 20,0. Im Wochenvergleich bleibt der Wert konstant: Am Samstag vor sieben Tagen belief sich die Inzidenz auf 20,3.

Dem Gesundheitsamt der Quadratestadt wurden seit Ausbruch der Pandemie insgesamt 16.281 bestätigte Infizierte gemeldet, teilte die Verwaltung mit. Die Zahl der Todesfälle seit Beginn der Pandemie im Zusammenhang mit dem Coronavirus liegt unverändert bei 302. Als genesen von der Krankheit gelten mittlerweile 15.683 Personen. Damit beläuft sich die Zahl der in der Stadt aktuell bekannten aktiven Fälle auf 296.