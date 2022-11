Keine Alarmübung in der Mannheimer Schule – Unbekannte versprühen Reizgas

Mannheim. Bisherigen Ermittlungen zufolge hat am Mittwochmorgen an der Berufsschule im Bereich der Neckarpromenade keine Alarmübung stattgefunden. Laut Polizei, hatte ein Unbekannter gegen 10 Uhr Reizstoff in einem Klassenzimmer versprüht. Rund 100 Personen wurden evakuiert. 34 Personen klagten dabei über Atemwegsreizungen, worauf diese medizinisch behandelt wurden. Aktuell gehen die Ermittler davon aus, dass es sich um ein Tierabwehrspray handelte. Die Feuerwehr führte vor Ort Messungen im betroffenen Bereich durch und stellte dabei keine gesundheitsgefährdenden Stoffe fest. Der betroffene Bereich wird belüftet. Insgesamt waren 50 Einsatzkräfte im Einsatz, der inzwischen beendet wurde. Der Schulbetrieb wurde wieder aufgenommen. Das Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.

