Kein Schloss, kein Schlüssel

Mit dem hier gesuchten Werkzeug werden schon etwas anspruchsvollere Arbeiten am Fahrrad-Antrieb ausgeführt. Jede Kette ist bekanntlich nur so stark wie ihr schwächstes Glied – und das ist meistens jenes, an dem die Kette geöffnet bzw. wieder zusammengefügt werden kann. Abgesehen davon, dass Kette, Kettenblätter und Ritzel für den einwandfreien Betrieb von Zeit zu Zeit sowieso gewechselt werden sollten – ein 5000-Kilometer-Intervall wird bei starker Beanspruchung empfohlen – kommt es vor allem im sportlichen Bereich immer wieder zu Kettenabrissen.

Je nach Art des Verschlusses können zum Wechseln der Kette unterschiedliche Werkzeuge eingesetzt werden. Das Öffnen kann dabei sogar mit einem Schuhbändel ausgeführt werden, zum Schließen benötigt man je nach Typ allerdings mindestens eine Zange. Doch an dieser Stelle ist nicht von den eher im Leistungssport verwendeten Verschlüssen die Rede, sondern von dem Werkzeug, das man benötigt, um ganz konventionelle Fahrradketten zu öffnen und wieder zu schließen.

Wie oft beim Werkzeugkauf findet man die hier gesuchte, selten benötigte Gerätschaft in einfachen, durchaus schadensanfälligen Ausführungen sowie in hochpreisigen und stabilieren Versionen.