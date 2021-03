Mannheim. Eigentlich geht es am Samstagnachmittag um die Sanierung des Rheindamms, CDU-Landtagskandidat Alfried Wieczorek und Claudius Kranz, CDU-Fraktionschef im Mannheimer Gemeinderat, haben um 15 Uhr zu einem Spaziergang eingeladen. Treffpunkt ist die Schwarzwaldstraße auf dem Lindenhof. Die CDU macht sich stark für eine alternative Lösung, damit bei der notwendigen Sanierung des Damms möglichst wenig Bäume gefällt werden müssen. Eigentlich ein Thema, mit dem eine Partei punkten kann. Doch der Maskendeal ihres Mannheimer Parteikollegen und Bundestagsabgeordneten Nikolas Löbel, der am Freitag öffentlich wurde, hat Wieczorek und Kranz in den letzten Stunden mehr beschäftigt als ihnen lieb ist. Und sie wissen: Das wird nicht ohne Folgen für die CDU bleiben. Kranz musste das bereits am Samstagmorgen erleben, als er wie die Wochenenden zuvor einen CDU-Stand vor dem Aldi in Neckarau aufgebaut hat, um für Stimmen bei der baden-württembergischen Landtagswahl am nächsten Sonntag zu werben. „Die Stimmung war zuletzt immer gut, besser als unsere Werte in den Umfragen.“ Dies sei jetzt am Samstag anders gewesen. Wer die Menschen, die zum Rheindamm-Termin gekommen sind, zum Fall Löbel befragt, kann hören, wie groß die Empörung ist: „Sauerei“, „unglaublich“, „sofort zurücktreten“.

Löbel hatte für die Vermittlung von Corona-Schutzmasken an zwei Unternehmen – die Avendi Seniorenheime und die SRH Holding – 250.000 Euro kassiert; laut Medienberichten hatte er sich in einer E-Mail an potenzielle Kunden als Abgeordneter vorgestellt. Löbel hatte am Freitag Fehler in der Sache eingeräumt und seinen Sitz im Auswärtigen Ausschuss des Bundestages aufgegeben. Doch das reicht vielen in der Union nicht, sie fordern, Löbel müsse auch seine Kandidatur für den nächsten Bundestag zurückzuziehen. Davon ist am Samstagnachmittag allerdings nicht die Rede. Noch nicht. Wieczorek und Kranz wollen sich nicht weiter äußern, nur so viel: „Auch ein Herr Löbel hat ein Recht darauf, eine Nacht darüber zu schlafen und sich dann zu äußern“, betont Kranz. Für Wieczorek ist aber klar: Solche Geschäfte seien „indiskutabel". In einer E-Mail, die Kranz später versendet, heißt es schließlich. „Die aktuelle Situation erschüttert die CDU Mannheim sehr. Am morgigen Sonntag wird in den zuständigen Gremien diese Situation offen und klar besprochen werden. Die Entscheidungen werden im Anschluss bekanntgegeben.“

Die Menschen ärgern sich aber nicht nur über den Abgeordneten Löbel. Sie sind enttäuscht von der Politik generell. „Ich hätte nichts anderes erwartet“, sagt eine Frau, die auf dem Lindenhof wohnt, ihren Namen aber nicht in der Zeitung lesen möchte. „Hocken auf ihrem Stuhl und denken, sie sind sonst wer.“ Alle käuflich, erklärt ein Mann, und ein anderer ergänzt: „Und dann wundern sie sich über Politikverdrossenheit.“ Natürlich gingen sie alle wählen, nächsten Sonntag. Doch sie erwarteten nicht viel von den dann Gewählten. „Die haben ganz schnell wieder vergessen, was sie versprochen haben“, meint einer und zeigt in Richtung Wieczorek und Kranz, die vor einem Dutzend Zuhörern über den Schutz der Bäume reden.

Enttäuscht sind auch diejenigen, die der gleichen Partei wie Löbel angehören. Sie sagen zwar, dass sie keine Schnellschüsse erwarteten und Politiker unter einem hohen Druck stünden. Gleichwohl befürchten sie einen Imageschaden. „Wenn wir als CDU über Werte reden, müssen wir diese auch leben“, betont Friedhelm Klein. Auch der Ortsvorsitzende von Neckarau, Christoph Gutknecht, betont: „Das schadet der Politik insgesamt.“