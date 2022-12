Kein Geld für DTI-Arbeit

Das Deutsch-Türkische Institut für Arbeit und Bildung e.V. (DTI) hat bei den Etat-Beratungen – anders als in unserem Artikel in der Mittwoch-Ausgabe dargestellt – kein Geld für seine Bildungsarbeit mit jungen Menschen mit Migrationsgeschichte bekommen. FDP und SPD hatten entsprechende Anträge gestellt, die Arbeit mit 30 000 Euro pro Jahr zu unterstützen. Für die Anträge stimmten allerdings lediglich die Stadträtinnen und Stadträte von FDP, SPD und CDU, was 20 Stimmen bedeutete. Dagegen votierten Vertreter von Grünen, LI.PAR.Tie, Mannheimer Liste und AfD, weil sie – wie die Verwaltung – angesichts knapper Kassen anderswo dringlicheren Bedarf sehen. Sie kamen auf insgesamt 22 Stimmen. Im Artikel „Mühsames Ringen bei knappen Kassen“ hatte es geheißen, die beiden Anträge hätten eine Mehrheit bekommen. Wir bitten, den Fehler zu entschuldigen. imo

