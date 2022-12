Kein Arbeitskreis Kolonialismus

Niederlage für die Grünen im Kulturausschuss: Mehrheitlich abgelehnt haben die Vertreter der anderen Parteien den Antrag, einen Beirat zu bilden, der ein Erinnerungskonzept für die Zeit und die Folgen des Kolonialismus entwickelt.

„ Mannheim und der deutsche Kolonialismus sind ein nahezu nicht aufgearbeitetes Kapitel unserer Stadtgeschichte“, hatten die Grünen ihren Vorstoß begründet. In das neue Gremium wollten sie außer Vertretern der Politik, der Verwaltung und der Reiss-Engelhorn-Museen laut Antrag auch den „Arbeitskreis Kolonialismus“ einbeziehen. Gemeint war wohl der im Sommer 2020 entstandene bürgerschaftliche Arbeitskreis Kolonialgeschichte Mannheim, der sich immer wieder kritisch in die Diskussion um die Straßennamen in Rheinau-Süd sowie aus in den einstigen deutschen Kolonien geplünderte Kunst- und Kulturgüter in den Reiss-Engelhorn-Museen eingeschaltet hat.

Es spreche nichts dagegen, dass dieser Arbeitskreis weiter „den einen oder anderen Impuls“ in die Debatte einbringe, sagte Kulturbürgermeister Michael Grötsch. Derzeit liefen aber ohnehin an den Reiss-Engelhorn-Museen im Rahmen von mehreren Forschungsprojekten die Untersuchung und Aufarbeitung jener Bestände aus ehemals deutschen Kolonien in Afrika, die – ob durch Ankauf oder Schenkung – meist zu Beginn des 20. Jahrhunderts nach Mannheim kamen. Deren Rückgabe sei beschlossen. „Von der Verwaltung wird daher die Notwendigkeit eines Beirats nicht gesehen“, so Grötsch, zumal der Gemeinderat ja öfter geltend mache, dass die Zahl der Gremien und Runden Tische ständig steige, sagte er.

„Natürlich sind wir gut eingedeckt mit Beiräten und Runden Tischen“, entgegnete Stadträtin Angela Wendt (Grüne). In diesem Fall sei es aber nötig, die Arbeit durch die Politik und die interessierte Öffentlichkeit zu begleiten, erklärte sie. „Wir können nicht weitermachen wie bisher“, ergänzte ihr Kollege Gerhard Fontagnier. Nötig sei eine Koordination durch ein eigens dafür zuständiges Gremium. Die Grünen verlangten daher, dass über den Antrag abgestimmt wird.

„Kein Bedarf“

Achim Weizel (ML) sah für ein weiteres Gremium aber „keinen Bedarf“, und Alfried Wieczorek, früher Generaldirektor der Reiss-Engelhorn-Museen und jetzt CDU-Stadtrat, fand es „nicht zielführend“. Wichtiger als ein „eurozentristischer Blickwinkel“ sei doch, dass Vertreter der Herkunftsgesellschaften einbezogen würden – wie das derzeit in Mannheim ja geschehe.

Marchivum-Direktor Ulrich Nieß bekräftige die Ablehnung eines weiteren Gremiums. Beim Thema Arisierung habe sich gezeigt, wie wichtig zunächst eine solide, valide Aufarbeitung der Geschehnisse sei, ehe dann ein Dialog über die Folgen und die Art der Erinnerung folge. Dem schloss sich die Ausschuss-Mehrheit an. Nur die beiden Grünen-Stadträte stimmten für ihren Antrag.