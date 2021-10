Kaum Verstöße in der Quadratestadt

Bei Kontrollen in Clubs und Discos haben sich die Menschen vielerorts im Südwesten an die Corona-Auflagen gehalten. Die Nächte am Wochenende seien ohne Regelverstöße verlaufen, teilten Polizeisprecher mit. In Stuttgart wurde am Samstagabend kontrolliert – die Menschen hielten sich an die Regeln. Ähnlich war es laut Polizeiangaben in Mannheim.

Wegen der drohenden vierten Corona-Welle hatte die Landesregierung angekündigt, am Wochenende Schwerpunktkontrollen durchzuführen. Da das Infektionsrisiko in Clubs als besonders hoch eingeschätzt werde, sei eine Öffnung nur unter strengen Auflagen möglich. Eine wichtige Rolle bei den Auflagen spielen die Belüftung des jeweiligen Clubs und die Beachtung der 3G-Regel (Zutritt für Geimpfte, Genesene und Getestete).

„Die Schwerpunkt-Kontrollaktion geht auf einen Erlass des Landes Baden-Württemberg zurück. Grundsätzlich besteht auch in Mannheim die Absicht, sich hieran zu beteiligen“, hatte die Pressestelle der Stadt Mannheim im Vorfeld angekündigt.

Umfang und Ablauf für die Aktion seien zwischen der Stadt Mannheim und der Polizei abgestimmt worden. „In Mannheim wurden die Betreiber bereits im Vorfeld in einem Online-Treffen über die gesetzlichen Regelungen und über mögliche bevorstehende Kontrollen seitens der Behörde direkt informiert“, so eine Pressesprecherin der Stadt. dpa/see

