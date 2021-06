Kaum Arbeit für die Polizei

Wenige Straftaten hat die Polizei in der Nacht zu Fronleichnam registriert. Wie das Präsidium nach einer ersten Bilanz am Donnerstag mitteilte, waren „wesentlich weniger Menschen“ an beliebten Treff- und Anziehungspunkten wie Innenstadt, Wasserturmanlage mit Plankenkopf, Stephanien- und Neckarufer sowie Jungbuschpromenade unterwegs als in den vergangenen Tagen. Hauptanziehungspunkt ab dem späten Nachmittag war das Stephanienufer mit bis zu 800 Menschen. Auf der Jungbuschpromenade zählte die Polizei rund 250 Personen.

Bislang sei eine Straftat bekannt geworden: Bei einem Streit wurden zwei Männer mit einer abgebrochenen Glasflasche verletzt, sie mussten medizinisch versorgt werden. Der flüchtige Täter ist den Fahndern bekannt. Gegen ihn wird wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung ermittelt.

Radfahrer mit 3,7 Promille

Die Ermittlungsgruppe „Poser“ der Mannheimer Verkehrspolizei hat nur wenige PS-Protzer im Stadtgebiet registriert. Rund 20 Fahrzeuge wurden über den Abend hinweg angehalten. Mit den Fahrern wurden Aufklärungsgespräche geführt, es gab sieben Platzverweise.

Kurz vor 2 Uhr fiel ein Radfahrer am Wasserturm durch seine extrem unsichere Fahrweise auf. Der Grund war schnell gefunden: Über 3,7 Promille hatte der Mann intus. Die Polizei kündigt bis Montagmorgen weitere Großeinsätze an. pol/cs

