Kaufhaus Fairkauf: Lagerkapazitäten erschöpft - Spenden aktuell nicht möglich

Mannheim. Das Secondhand-Kaufhaus Fairkauf des Caritasverbands hat in den vergangenen Monaten eine Vielzahl von Sachspenden wie etwa Kleidung und Haushaltsgegenstände erhalten. Allerdings hat das Kaufhaus aufgrund der Corona-Beschränkungen geschlossen, so dass diese nicht weiterverkauft werden können und keinerlei Warenabfluss stattfindet. Inzwischen sind die Lagerkapazitäten erschöpft, so dass der Caritasverband darum bittet, bis auf Weiteres keine Sachspenden für den Fairkauf im Kaufhaus selbst oder im Haus der Caritas vorbeizubringen, sondern diese bei sich zu Hause zu lagern und erst zu einem späteren Zeitpunkt zu spenden. Geldspenden können weiterhin getätigt werden. Für Anfragen steht der Fairkauf unter Tel. 0621/12 850 850 zur Verfügung.

AdUnit urban-intext1