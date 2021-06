Katja Kipping zu Gast bei der Linken

Mannheim. Am heutigen Montag, 21. Juni, 19 Uhr, veranstaltet die Mannheimer Linke zum Thema „Armut - Reichtum - Umverteilen!“ eine Online-Diskussionsveranstaltung mit Katja Kipping, langjährige Parteivorsitzende, MdB und sozialpolitischen Sprecherin der Fraktion. „Der Armuts- und Reichtumsbericht zeigt, dass das Aufstiegsversprechen der bundesrepublikanischen Gesellschaft für viele nicht mehr eingelöst wird“, zitiert die Mannheimer Linke Katja Kipping zum 6. Armuts- und Reichtumsbericht der Bundesregierung in ihrer Pressemitteilung.

„Während großer Reichtum zunimmt, laufen die Mitte und die armen Bevölkerungsschichten gegen eine nach unten fahrende Rolltreppe an. Wer unten angekommen ist, findet sich in verfestigten Armutslagen wieder.“ Was will die Linke dazu im nächsten Bundestag erreichen, wie und mit wem? Diese Fragen stehen im Fokus der Veranstaltung. Mit dabei sein wird Gökay Akbulut, Mannheimer MdB und Bundestagskandidatin auf Platz 2 der Landesliste. Übertragen wird die Veranstaltung auf Youtube (www.youtube.com/dielinkema). Einwahldaten zur Online-Diskussion auf Anfrage unter info@dielinke-ma.de

