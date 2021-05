Katholiken werden Gemeindehäuser schließen

Die Änderung bei der Struktur des katholischen Stadtdekanats hat auch Folgen für die Gebäude der Kirche. „Wir werden uns von Bauten trennen müssen“, steht für Dekan Karl Jung fest: „Wir haben nicht die Kraft und die Finanzmittel, alles zu sanieren und zu erhalten“, sagt er. Dabei weiß er auch, dass an Kirchen und Gemeindehäusern viele Emotionen hängen – und entsprechend mit Widerständen zu rechnen ist.

Beispiele dafür gibt es schon. Als die Entscheidung fiel, das katholische Gemeindehaus „Prinz Max“ in Feudenheim aufzugeben, folgte ein Sturm der Entrüstung – mit Unterschriftenaktion und Demonstrationen. Dann fand sich ein privater Investor, aber derzeit vermieten die Katholiken das Gebäude noch an die evangelische Kirche als Ausweichstandort für deren Kindergarten.

In Wallstadt steht ebenso der Abschied von dem als sanierungsbedürftig geltenden Gemeindezentrum an. Weil dann aber außer dem kirchlichen Sportverein DJK auch alle anderen Vereine in dem Vorort heimatlos werden, fordern die von der Stadt vehement den Bau eines Kultur- und Sportzentrums.

Debatten drohen

Solche Debatten können bald in vielen Vororten drohen. „Es ist klar, dass wir in einigen Fällen verkleinern müssen, verkaufen oder andere Nutzungen suchen“, so Jung. „Wenn ein Gemeindezentrum gut ausgelastet ist, sinnvoll genutzt wird und sich tragen kann, gibt es keinen Grund, sich davon zu trennen“, sagt Jung zwar. Doch Kriterien, wann etwas als „sinnvoll genutzt“ gilt, gibt es noch nicht – und spätestens, wenn teure Sanierungen anstehen, gibt die Kirche auf. Bei Pfarrhäusern entscheide man danach, wie viele Dienstwohnungen man angesichts des Priestermangels überhaupt noch brauche. Klarheit gibt es aber frühestens ab dem nächsten Jahr.

Derzeit sind alle Pfarrgemeinderäte aufgefordert, ihren gesamten Gebäudebestand – Pfarrhäuser, Gemeindezentren, Kirchen – durchzugehen und anhand eines Ampelsystems zu bewerten. Rot steht für „verzichtbar“, Gelb für „Unsicherheit“, Grün für „unverzichtbar“. Ende des Jahres werde man sich das dann „mit Blick auf ganz Mannheim anschauen müssen“, so der Dekan.

„Noch viel sensibler“ als Gemeindehäuser sind laut Jung Kirchengebäude. Aber auch da werde man nicht alle Gotteshäuser auf Dauer betreiben können, bedauert er.

Ein Beispiel ist St. Peter in der Schwetzingerstadt, wo ein hoher Sanierungsbedarf besteht. Da wird schon seit 2019 diskutiert, die zwischen 1927 und 1929 erbaute Kirche abzureißen und dort ein Seniorenheim des Caritasverbandes zu bauen, das dann über eine – auch für Gläubige aus dem Stadtteil zugängliche – Kapelle verfügt. „Damit würden wir den Standort zumindest als kirchlichen Ort erhalten, aber besser nutzen“, meint der Dekan. „Entschieden ist noch nichts“ – zumal bisher weder Denkmalschutz noch die Stadt zugestimmt hat.

Einen anderen Weg geht man in Neuostheim – da wird St. Pius inzwischen ökumenisch genutzt, weil die evangelische Kirche zu stark baufällig war und aufgegeben wurde.