Katholiken setzen Zeichen des Glaubens

Zum zweiten Mal müssen die traditionellen großen Fronleichnamsprozessionen wegen der Corona-Pandemie ausfallen. Mehrere tausend Gläubige, die singend durch die Straßen ziehen und dann gemeinsam beten – das ist derzeit undenkbar. Dennoch gibt es viele Aktionen, bei denen die Katholiken auf andere Art ein deutliches Zeichen für ihren Glauben setzen wollen.

Auf dem Marktplatz wird es am Donnerstag, 3. Juni um 11.30 Uhr ein „Gebet für Mannheim“ vor der aufwendig mit Blumen geschmückten St. Sebastians-Kirche geben. Die Feier gestalten Dekan Karl Jung, die Pfarrer Theo Hipp und Oliver Wintzek sowie Gläubige aus den Pfarreien der Seelsorgeeinheit Johannes XXIII. und der fünf muttersprachlichen Missionsgemeinden, die jeweils eine Fürbitte in ihrer Landessprache verlesen. Das Bläserensemble „Splendid Brass“ begleitet das „Gebet für Mannheim“ musikalisch. Bodenmarkierungen und ein Ordnerdienst sollen dafür sorgen, dass die Abstands- und Hygiene-Regeln eingehalten werden.

Viele Blumenteppiche

Keine Prozession, aber trotzdem Flagge zeigen – das wollen die Katholiken in Käfertal. Das Kirchen-Mitmachteam von St. Laurentius hat die Gläubigen aufgerufen, am Zaun des Kirchengeländes hängende Fähnchen mitzunehmen, das eigene Haus, Fenster oder die Tür zu Fronleichnam damit zu schmücken und so zu zeigen, dass Christen ihren Glauben auch ohne große Prozession nach außen tragen wollen.

In Wallstadt, ebenso wie Käfertal zur Seelsorgeeinheit Maria Magdalena gehörend, geht es ökumenisch zu. Dort gestalten verschiedene Gruppierungen der Christ-König-Kirche auf dem Vorplatz der evangelischen Petruskirche in der Mosbacher Straße eine Station zum Thema „Sichtbarwerden Gottes mitten unter uns im Zeichen des Brotes – Sichtbarwerden Gottes mitten unter uns im Leben bewegender Frauengestalten“, während Jugendliche vor der Christ-König-Kirche, Römerstraße, einen Blumenteppich legen.

Eine besonders aufwendige Aktion gibt es in Feudenheim. „Mitgehen – die andere Prozession“ heißt da das Motto. Mehrere Gruppierungen der Gemeinde St. Peter und Paul kreieren sechs Stationen, damit dann jeder seine individuelle Prozession laufen kann. Dies sei bei der Premiere im vergangenen Jahr so gut angekommen, dass alle dies als „Ansporn und Motivation“ gesehen hätten, erneut Blumenteppiche im öffentlichen Raum auszulegen, so Marianne Rohde, die Vorsitzende der Katholischen Frauengemeinschaft Teresa von Avila (kfd).

Für bunte Blütenpracht mit jeweils inspirierenden Texten sorgen auf dem Vorplatz der Pfarrkirche St. Peter und Paul die Katholische junge Gemeinde (KjG), vor dem Altar der Kirche Mesner Christian Richter, auf dem Rathausplatz und am Haupteingang des Feudenheimer Friedhofs die Caritas und der Arbeitskreis Kinderwortgottesdienst, am Kinderhaus St. Peter und Paul in der Scharnhorststraße die dortigen Erzieherinnen und am Theodor-Fliedner-Haus in der Theodor-Strom-Straße die Mitglieder der Katholischen Frauengemeinschaft Teresa von Avila. Wer dazu noch Blumen oder Blüten spenden möchte, kann sie am Mittwoch, 2. Juni, bis 18 Uhr an der Pfarrkirche St. Peter und Paul in der Hauptstraße abgeben.

