Kassenaufsicht verhindert Diebstahl an Selbstbedienungskasse in Mannheim

Mannheim. Eine Kassenaufsicht eines Einrichtungshauses in Mannheim-Sandhofen hat am Mittwoch einen Diebstahl im Wert von ungefähr 1.400 Euro verhindert. Eine Frau versuchte die Kassenaufsicht mit Fragen abzulenken, während zwei weitere Personen an einer Selbstbedienungskasse nur einen Bruchteil des Einkaufs einscannten und bezahlten, wie die Polizei mitteilte.

Die aufmerksame Angestellte nahm aus dem Augenwinkel wahr, dass die Personen nur 60 Euro bezahlt hatten. Das konnte ihrer Einschätzung nach nicht zu dem Umfang des Einkaufs passen, weshalb sie die Rechnung kontrollierte. Die beiden Frauen konnten sich aus dem Staub machen. Der Mann konnte vor Ort festgehalten werden. Die Ermittlungen wurden aufgenommen und derzeit noch an.