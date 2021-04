Kartes und Steiniger wollen Söder

Torbjörn Kartes, CDU-Bundestagsabgeordneter für den Wahlkreis Ludwigshafen-Frankenthal, positioniert sich in der Kanzlerfrage klar für den bayerischen Ministerpräsidenten und CSU-Chef Markus Söder. „Es muss derjenige antreten, der die größten Chancen auf einen Sieg hat und der das Land in dieser schwierigen Lage am besten führen kann“, sagt der 41-jährige Jurist aus Ludwigshafen. „Und das ist momentan eindeutig Markus Söder.“ Diese Stimmung nehme er auch im Ludwigshafener Kreisverband wahr, dessen Vorsitzender Kartes ist. Das Auftreten beider Kandidaten in der Krise habe zu einer starken Präferenz für Söder geführt.

„Trotzdem haben wir auch Armin Laschet als Parteivorsitzenden mitgetragen. Er genießt Rückhalt bei der Partei“, sagt Kartes. Im Falle einer Kandidatur Laschets werde die Basis geschlossen hinter ihm stehen. Wichtig sei jetzt vor allem, dass es schnell eine Entscheidung gebe – und dass beide Seiten unbeschädigt daraus hervorgehen.

Auch Johannes Steiniger, CDU-Bundestagsabgeordneter des Wahlkreises Speyer-Neustadt, spricht sich eindeutig für CSU-Chef Söder aus, weil er mit ihm die besten Chancen auf einen Wahlsieg sieht. Für den Kandidaten aus Nürnberg spreche die Klarheit der Kommunikation und dessen Wirken in der Pandemie. Bestärkt wird Steiniger auch durch Kommentare und Rückmeldungen von mehreren CDU-Kreischefs in der Pfalz, die ebenfalls für Söder votieren. „Ich bin der Auffassung, dass auch die Bundestagsfraktion ein Wörtchen mitreden muss.“ Denn diese bekomme in den Rückmeldungen vor Ort ein eindeutiges Stimmungsbild von der Basis. Dass die CDU diese Kandidatenkür schmerzt, will Steiniger gar nicht wegdiskutieren. „Das tut weh und muss wohl noch ein paar Tage wehtun, damit es dann nicht im Herbst wehtut.“ jei/bjz