Karl Drais auf der Spur

Der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club (ADFC) veranstaltet am Sonntag, 12. Juni, die geführte Radtour „Mannheim Entdecken”. Das Angebot richtet sich an neue und alte Mannheimer, die ihre Stadt mit dem Rad kennenlernen möchten. Thema ist diesmal die erste Ausfahrt, die Karl Drais am 12. Juni 1812 mit seiner neu erfundenen Laufmaschine gemacht hat. Diese Fahrt, sein Leben und die Entwicklung des Fahrrades sind die Themen der rund vierstündigen Radtour, die die Teilnehmer bis zum Forsthaus des Onkels von Drais nach Schwetzingen führt. Die rund 25 Kilometer lange Radtour wird mit 15 bis 18 Stundenkilometern gefahren und startet um 14 Uhr am Mannheimer Wasserturm, Parkseite. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. red/kur

