Karambolage auf der Kurt-Schumacher-Brücke in Mannheim

Mannheim. Vier Fahrzeuge sind am Mittwochabend in einen Verkehrsunfall auf der Kurt-Schumacher-Brücke in Mannheim verwickelt gewesen. Nach Polizeiangaben entstand bei dem Unfall ein erheblicher Sachschaden. Verletzt wurde bei der Karambolage niemand. Allerdings wurde ein Kleinkind, welches sich im Hyundai befunden hatte, vorsorglich zusammen mit seiner Mutter zur weiteren medizinischen Abklärung in ein Krankenhaus gebracht.

Ein 27-jähriger Renault-Fahrer wechselte gegen 21.30 Uhr trotz durchgezogener Linie die Spur. Dabei hielt der Renault-Fahrer, der in Richtung Mannheim fuhr, keinen ausreichenden Sicherheitsabstand zu einem vorausfahrenden BMW und stieß mit diesem zusammen. Zwei weitere Autos, ein Hyundai und ein weiterer BMW, fuhren dann auf den verunfallten Renault auf.

Die Polizei nahm die Ermittlungen hinsichtlich des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung auf.