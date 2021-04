Der Showdown rückt immer näher - wer geht als Kanzlerkandidat der Union ins Rennen um die Nachfolge von Angela Merkel? Diese Redaktion hat sich nach dem Aufeinandertreffen von Armin Laschet und Markus Söder am Dienstag vor der CDU/CSU-Fraktion in Berlin an der Mannheimer Basis der Partei umgehört. Das Stimmungsbild ist bei den fünf Befragten uneinheitlich.

Claudius Kranz, Vorsitzender

...