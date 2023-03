Kandidaturen eingereicht

Raymond Fojkar (Grüne), Thorsten Riehle (SPD), Christian Specht (CDU, FDP, ML) und Isabell Belser (Linke) haben sich am Wochenende offiziell um das Amt des Oberbürgermeisters beworben. Teilweise teilten sie Videos und Fotos vom Einwurf ihrer Unterlagen in den Briefkasten des Rathauses. Zudem hat sich Thomas Bischoff von der Satirepartei Die Partei beworben, teilte die LI.PAR.Tie mit.

Zwar haben die Parteien die Kandidaturen zum Teil vor Wochen bekannt gegeben – die offizielle Bewerbungsfrist für die Nachfolge von Peter Kurz (SPD) aber startete erst am Samstag um Mitternacht und endet am 22. Mai um 18 Uhr. Mannheim wählt am 18. Juni. seko/see