Kandidatin stellt sich vor

Unter dem Motto „Die Krone ist unser Mann” tritt die Künstlerin und Musikerin Tanja Krone (Bild) am 18. Juni – als eine von bisher zwei Parteilosen – als unabhängige Kandidatin zur Oberbürgermeister-Wahl in Mannheim an. Derzeit stellt sie sich in den Stadtteilen den Bürgern und Bürgerinnen vor und sammelt die 250 benötigten Unterschriften. Anzutreffen ist sie als nächstes am Donnerstag, 13. April, um 19 Uhr zur „Sprechstunde” im Queeren Zentrum Mannheim, G 7, 14.

Nach einer zweijährigen Recherchereise in deutschen Rathäusern kandidiert Tanja Krone nun selbst. Ohne finanzielle Mittel wird sie nach eigenen Angaben dabei von einem wachsenden Netzwerk aus ehrenamtlich arbeitenden kreativen Menschen aus ganz Deutschland und vor allem aus Mannheim unterstützt. „300 000 Mannheimer und Mannheimerinnen sind 300 000 Sorgen, und ich will sie alle hören: Was Mannheim braucht, ist Moderation, Begegnung und Übersetzung, den guten Streit. Als Künstlerin kann ich genau das – auf russisch, griechisch, hochdeutsch oder sächsisch”, so Krone in ihrer Pressemitteilung weiter. red