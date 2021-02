Wie sieht die Mobilität der Zukunft aus, haben alle die gleiche Chance auf Bildung und wie geht bezahlbares Wohnen? Diese und andere Fragen diskutieren die Mannheimer Studierendenschaften am Mittwoch, 3. März, um 19 Uhr per Videokonferenz mit eingeladenen Landtagswahl-Kandidierenden aus dem Wahlkreis Süd. Mit dabei sind Elke Zimmer (Grüne), Alfried Wieczorek (CDU), Boris Weirauch (SPD), Florian Kußmann (FDP) und Isabell Fuhrmann (Die Linke). Von Hochschulseite sind Studierende unter anderem von der Dualen Hochschule Baden Württemberg (DHBW) Mannheim, der Uni Mannheim und der Hochschule Mannheim dabei. Die Veranstaltung ist digital und wird per Livestream über Youtube übertragen unter: podiumsdiskussion.vs-ma.de/. Zuhörer können per Live-Chat Fragen stellen. lia