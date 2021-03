Die Sanierung des Rheindamms spielt eine große Rolle, es geht aber auch um Themen wie Bahnlärm, Plakatierung, Lobbyarbeit und die Frage nach sozialer Gerechtigkeit. Leserinnen und Nutzer hatten in den vergangenen Wochen die Möglichkeit, uns ihre Fragen an die Mannheimer Kandidatinnen und Kandidaten für die Landtagswahl zu schicken. Wir haben die Fragen weitergeleitet und um Antworten gebeten. Die sind jetzt unter mannheimer-morgen.de/ltwbw zu lesen. Nicht alle Kandidaten haben Antworten eingereicht, auch war es den Politikern freigestellt, auf welche Fragen sie antworten.

AdUnit urban-intext1

Bei der Landtagswahl am 14. März treten in den beiden Mannheimer Wahlkreisen Süd und Nord 13 Parteien an, dazu kommt ein Einzelbewerber im Norden. Insgesamt sind mehr als 196 000 Personen in der Stadt stimmberechtigt. Unter anderem wegen der Pandemie wird es einen Rekord bei der Briefwahl geben, die Bürger können ihrer Stimme aber auch – unter Beachtung bestimmter Hygienevorschriften – wie gewohnt im Wahllokal abgegeben. Bei Fragen ist das Wahlbüro der Stadt unter Telefon 0621/293 95 66 zu erreichen. imo

Info: Mehr zur Wahl unter mannheimer-morgen.de/ltwbw