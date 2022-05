Kampf gegen „soziale Kälte“ im Land

Der Sozialverband Deutschland (SoVD) hat sich den Kampf gegen die „soziale Kälte“ auf die Fahnen geschrieben. Am Mittwoch, 18. Mai, ist er von 11 bis 15 Uhr mit seinem „Litomobil“ auf den Marktplatz in G 1 zu Gast, um über seine Ziele und seine Arbeit zu informieren und um mit Betroffenen und Politikern ins Gespräch zu kommen.

„Wir wirken an einer sozialeren Politik und einer sozialeren Gesetzgebung mit, damit soziale Kälte abgebaut wird oder gar nicht erst entsteht“, heißt es in einer Mitteilung. „Wir setzen uns dafür ein, soziale Missstände in der Gesellschaft aufzuheben, beraten und vertreten unsere Mitglieder in allen Bereichen des Sozialrechts und helfen so, die Folgen sozialer Ungerechtigkeiten abzumildern.“

In Deutschland sind laut SoVD viele Millionen Menschen von sozialer Kälte betroffen, die durch Armut, soziale Ungerechtigkeiten und Einsamkeit hervorgerufen wird. Aktuell seien jede sechste Person und jedes fünfte Kind in der Bundesrepublik armutsgefährdet, 25 Prozent aller Beschäftigten erhielten einen Niedriglohn. Frauen verdienten für die gleiche Arbeit noch immer weniger als Männer. Menschen mit Behinderungen seien am Arbeitsmarkt weiterhin benachteiligt. red/imo

Info: Mehr unter www.soziale-kaelte.de