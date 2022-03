Kampf für Frauenrechte

Anlässlich des internationalen Frauentages am Dienstag, 8. März, rufen Gewerkschaften, Parteien und Gruppierungen zu einem Aktionstag auf. Am Gewerkschaftshaus (Hans-Böckler-Str. 1) sind dazu verschiedene Aktionen geplant, teilt der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) mit. Das Motto lautet „Wandel ist weiblich!“ „Den Wandel mitgestalten – das ist für mich die klare Aufforderung an unsere Kolleginnen, sich ein Herz zu fassen und zum Beispiel in diesem Jahr bei den Betriebsratswahlen zu kandidieren“, meint Evelyne Gottselig, Vorsitzende des Kreisfrauenausschusses. Um 16.30 Uhr spricht im Otto-Brenner-Saal Karin Binder (NGG), ein Kabarett-Programm gestaltet Josefine Lössl vom Kabarett Dusche. Ab 17.30 Uhr ist eine Demo des Feministischen Bündnisses geplant. Zuvor werden ab 15.30 Uhr im Gewerkschaftshaus Workshops angeboten. Gleichzeitig fordert der DGB die Bundesregierung auf, sich für Geschlechtergerechtigkeit zu engagieren. „Frauen haben immer noch nicht 50 Prozent vom Kuchen“, so Maren Diebel-Ebers, stellvertretende Landesvorsitzende des DGB. see

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1