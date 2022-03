Kammeroper von Corbett feiert Premiere im Nationaltheater

Mannheim. Es sind die Reisenden, die Unscheinbaren, die der portugiesische Dichter und Schriftsteller Fernando Pessoa in seinem 1982 postum erschienenen Hauptwerk, im „Buch der Unruhe“, erzählend verfolgt. Das darauf basierende Libretto von Simone Homem de Mello hat der in Mannheim lehrende Komponist Sidney Corbett in die Gestalt der Kammeroper „Keine Stille außer der des Windes“ gebracht, die nun am Sonntag, 6. März, 19.30 Uhr, in der Regie von Pia Partum und unter musikalischer Leitung von Elias Corrinth im Studio Werkhaus des Mannheimer Nationaltheaters ihre – bereits ausverkaufte – Premiere feiert. Karten für die nächste Vorstellung am Mittwoch, 9. März, 20 Uhr, kosten 18 Euro, ermäßigt zehn Euro. Infos zum Stück und Karten unter nationaltheater-mannheim.de.

