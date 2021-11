Mannheim. Die Konzerte in den Mannheimer Reiss-Engelhorn-Museen (REM) am Mittwoch, 1. Dezember, 20 Uhr (Minguet Quartett, Nikolaus Friedrich), und am Sonntag, 5. Dezember, 17 Uhr (Minetti Quartett) sind wegen der aktuellen Corona-Situation vorerst abgesagt. Wie der Verein Kammermusik Mannheim mitteilt, sollen die Konzerte, wenn es die Lage erlaubt, im Frühjahr 2022 nachgeholt werden.

