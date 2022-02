Mannheim. In der Reihe „Kammermusik in den Reiss-Engelhorn-Museen“ kommt am Sonntag um 17 Uhr das Armida-Quartett sowie Martin Klett am Klavier in den Anna-Reiß-Saal der Reiss-Engelhorn-Museen in C 5. Auf dem Programm stehen von W. A. Mozart das Divertimento KV 138 für Streichquartett, von Frank Martin das Klavierquintett von 1919 und von Cesar Franck das Klavierquintett f-Moll.

