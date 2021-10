Kalender des Lions-Clubs Mannheim dienen dem guten Zweck

Mannheim. Mit einer ganz besonderen Aktion startet am Samstag, 30. Oktober auf dem Wochenmarkt in G 1 der Verkauf der beliebten Benefiz-Adventskalender des Lions-Clubs Mannheim-Rosengarten. Das Original des Titelblatts, der von Conny Pflanz gestaltete Wasserturm, wird dort angeboten. Dazu werden auf dem Markt 400 Lose zu je zwei Euro verkauft. Gestaltet ist das Motiv „in Anlehnung an einen aktuellen Künstler und gerahmt – ein absolutes Unikat“, so Sigi Fournes vom Lions-Club. Der Erlös dieser Sonderverlosung geht direkt an das Kinderhospiz Sterntaler. Die Gewinnnummer wird im Internet veröffentlicht unter www.lions.de/web/lc-mannheim-rosengarten.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Aber nicht nur an diesem Samstag, sondern auch an allen folgenden Samstagen im November bis einschließlich 27. November stehen die Lions-Mitglieder von 10 bis 13 Uhr auf dem Marktplatz in G 1. Zudem gibt es die auf 6500 Exemplare begrenzte Auflage der Kalender für fünf Euro pro Stück bei den beiden Mannheimer Filialen von Thalia, bei Juwelier Franco Troncone, der Metzgerei Hauk, Mod‘ Oro, der Schokoladenwerkstatt und neu auch im Weinladen in Seckenheim.

Von Conny Pflanz gestaltet: das Titelbild des Adventskalenders. © Fournes

Hinter den 24 Türchen verbergen sich Gewinne in Form von Einkaufs- und Verzehr- oder Theatergutscheinen im Gesamtwert von weit über 15 000 Euro, die Mannheimer Einzelhändler, Gastronomen oder Kultureinrichtungen zur Verfügung gestellt haben. Wer den Adventskalender kauft, hat vom 1. bis zum 24. Dezember die Chance, einen der zahlreichen Preise zu gewinnen. Auf jedem Kalender ist eine eigene Gewinnnummer aufgedruckt. Täglich werden die Zahlen der Kalender, deren Besitzer sich auf einen Preis freuen dürfen, im Feld des Horoskops vom „MM“ veröffentlicht. Über das ganze Jahr erstreckten sich die Vorbereitungen für den Kalender. Der Erlös geht wie jedes Jahr ohne Abzug von Verwaltungskosten an Projekte für benachteiligte Kinder und Jugendliche in der Region. Aber auch die „MM“-Aktion „Wir wollen helfen“ unterstützt der Lions-Club aus den Einnahmen stets. pwr