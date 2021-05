Kaffeeautomat aufgebrochen - Schaden von rund 1000 Euro

Mannheim. Zwischen Samstagnachmittag und Montagfrüh ist auf einem Firmengelände in der Schlachthofstraße in Mannheim Fahrlach ein Kaffeeautomat aufgebrochen worden. Der oder die Täter öffneten den Automaten gewaltsam und entwendeten das darin gesammelte Bargeld, wie die Polizei mitteilte. Der Automat wurde dabei so schwer beschädigt, dass er nicht mehr betriebsbereit war. Der Gesamtsachschaden liegt bei rund 1.000 Euro.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten sich beim Polizeirevier Mannheim-Oststadt, unter der Telefonnummer 0621-1743310, zu melden.