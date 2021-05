Kämpfer für die Interessen der Wirtschaft

„Aus dem wird mal was“ – davon war schon sein Geschichtslehrer am Moll-Gymnasium überzeugt. Und tatsächlich: Aus Manfred Schnabel, der nun seinen 60. Geburtstag feiert, ist nicht nur ein erfolgreicher Unternehmer geworden. Als Präsident der Industrie- und Handelskammer (IHK) Rhein-Neckar ist Schnabel der ranghöchste und angesehener Repräsentant der Wirtschaft der Region, aber auch ein überzeugter Kämpfer für deren Interessen, ein geschätzter Gesprächspartner der Politik und ein genialer Netzwerker.

IHK-Präsident Manfred Schnabel wird 60. © Thomas Rittelmann

Wie er das alles schafft? Schon die Führung des traditionsreichen Familienunternehmens, 1886 gegründet und vom Ofenbauer zum modernen Handel für Elektrogeräte und Unterhaltungselektronik sowie Küchen weiterentwickelt, fordert ja den ganzen Mann. Zwar fungiert bei Esch auch sein Bruder Thilo als Geschäftsführender Gesellschafter, zusätzlich hat Schnabel aber noch ein Start-up initiiert, das er intensiv fördert und begleitet.

Aber die Vorliebe für innovative Elektronik ist ein Stück seines Erfolgsgeheimnisses. Schnabel kommuniziert schnell und konzentriert, und er kann seinen Tag perfekt durchtakten. Das bedeutet zwar einerseits, dass er auch abends, am Wochenende und im Urlaub selten so richtig abzuschalten vermag.

Geselliger Familienmensch

Aber dennoch ist Schnabel, der spät heiratete, ein Familienmensch und für seine beiden Kinder, elf und 14 Jahre alt, ein liebender Papa. Und wenn seine Freunde rufen, fährt er auch mal eben schnell tausende von Kilometern, um bei ihnen zu sein, ihnen zu helfen oder mit ihnen zu feiern. Denn so sehr der leidenschaftliche Skifahrer für die Belange der Wirtschaft entschieden kämpfen und zusätzlich zum Beruf ein enormes Pensum an ehrenamtlicher Arbeit leisten kann, so liebt er doch die lockere Geselligkeit, den feinen Humor sowie die Pflege von Freundschaften, von denen viele noch auf die Schulzeit zurückgehen. Nach dem Abitur hatte Schnabel zunächst bei der Dresdner Bank eine Lehre als Bankkaufmann absolviert, dann Betriebswirtschaftslehre mit Schwerpunkten Wirtschaftsinformatik und Marketing studiert. Bereits während des Studiums und danach war er in verschiedenen großen Unternehmen in Deutschland und den USA tätig.

Im Amt bestätigt

Nachdem der Vater 1987 verunglückte, stiegen die Söhne 1988 in das Familienunternehmen Esch ein, expandierten und schlossen sich der Elektronik-Fachhandelskooperation Expert an. Seit 1995 ist Manfred Schnabel Geschäftsführender Gesellschafter der Esch Unternehmensgruppe. Stets war es ihm aber wichtig, sich darüber hinaus für seine Branche und den Handel insgesamt zu engagieren. 2009 bis 2017 war er Präsident des Handelsverbands Nordbaden und seit 2010 ist er im Vorstand des Handelsverbands Baden-Württemberg. Weil er einen so starken, positiven Eindruck hinterließ, wurde der profilierte Handelsmann 2018 von der – eigentlich durch die Industrie geprägten – IHK zum Präsidenten gewählt und inzwischen im Amt bestätigt.

Enorm wichtig ist ihm die Vernetzung der Kammern über die politischen Grenzen der Region hinweg und die Mitarbeit im Vorstand des Vereins Zukunft Metropolregion Rhein-Neckar. Der überzeugte Rollerfahrer schmiedete den regionalen Mobilitätspakt gegen den drohenden Verkehrskollaps mit und wirbt derzeit sehr intensiv dafür, dass es trotz notwendigem Corona-Schutz für geschlossene Betriebe Öffnungsperspektiven gibt. Gerne bringt er sich auch im Kuratorium des Diakonissenkrankenhauses ein.

