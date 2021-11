Konversionsflächen mit künftiger Wohnbebauung gibt es zwar auch in Käfertal-Süd, so wie am Nordrand von Spinelli geplant. Doch gehörte der Stadtteil schon in den vergangenen zehn Jahren zu den am stärksten wachsenden. Zum Stichtag 31.12.2020 lebten hier 9710 Menschen. Nach Abschluss der Bundesgartenschau 2023 wird ein weiterer Zuwachs erwartet. Einen Höchststand dürfte die Einwohnerzahl 2027 erreichen, ehe sie sich nach der Prognose der Stadtverwaltung bis zum Jahr 2040 auf voraussichtlich 11 344 einpendeln wird. Auf zwei Jahrzehnte gerechnet, würde das ein Plus von 16,8 Prozent bedeuten. Das wäre im Quervergleich der insgesamt 38 Mannheimer Stadtteile der drittbeste Platz – immer vorausgesetzt, dass Bevölkerungswachstum als Gewinn begriffen wird. Aber das tut man in aller Regel, weil Kommunen mit stagnierenden oder sinkenden Einwohnerzahlen mit vielfältigen strukturellen Problemen zu kämpfen haben.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Auch Käfertal-Süd ist ein vergleichsweise junger Stadtteil, „der bis 2040 merklich altern wird“, wie es im Bericht heißt. Hier soll ebenfalls die Gruppe der 65- bis 80-Jährigen langfristig am stärksten zulegen.