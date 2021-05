Käfertal: Auto brennt

Ein Auto ist am frühen Montagmorgen gegen 5.30 Uhr aus bislang unbekannten Gründen in Brand geraten. Laut Polizei stand das Fahrzeug in der Äußeren Wingertstraße in Käfertal. Durch das Feuer wurde ein weiteres geparktes Fahrzeug leicht beschädigt, obwohl die Feuerwehr den Brand schnell unter Kontrolle bringen konnte. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Noch nicht beziffert werden kann die Höhe des Sachschadens. Jetzt werden Zeugen gesucht: 0621/174 44 44. pol/kts

