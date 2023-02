JVA-Mitarbeiter zieht Einspruch zurück

Vor dem Mannheimer Amtsgericht sollte am Donnerstag der Prozess gegen einen JVA-Mitarbeiter beginnen, der zu einem Kreis von Mannheimer Gefängnismitarbeitern gehörte, die in einem Whatsapp-Chat Hakenkreuze in verschiedenen Variationen verschickt haben sollen. Die Staatsanwaltschaft warf ihm das „Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen“ vor. Doch der Termin wurde kurzfristig abgesagt, weil der Mann laut Amtsgericht seinen Einspruch zurückgezogen hat. Er gilt damit – auch ohne mündliche Gerichtsverhandlung – als rechtskräftig verurteilt.

Anderthalb Jahre lang dauerten die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft in diesem Fall, die sich dabei auf sieben Mitarbeiter der Mannheimer Justizvollzugsanstalt (JVA) konzentrierten. Einer von ihnen ist inzwischen pensioniert.

Die Wohnungen der Männer wurden durchsucht, Mobiltelefone eingezogen und ausgewertet. Gegen vier von ihnen ergingen im vergangenen Jahr Strafbefehle. Zwei der Männer hatten zunächst Einspruch dagegen eingelegt. Deshalb sollten ihre Fälle in einer mündlichen Gerichtsverhandlung aufgearbeitet werden. Einer der beiden Prozesse sollte am Donnerstag beginnen, wurde am Morgen aber kurzfristig abgesagt, weil der Mann seinen Einspruch zurückgezogen hat. Der zweite ist bislang noch nicht terminiert.

Auf die Spur kamen die Ermittler den Gefängnisbeamten in einem anderen Verfahren bei der Auswertung eines Mobiltelefons durch die Polizei. Auf dem Handy stießen die Ermittler auf die Whatsapp-Gruppe mit den Hakenkreuzen – und weiteten ihre Ermittlungen auf die Mannheimer Gefängnisbeamten aus. Gegen vier der Männer ergingen Strafbefehle, die anderen Verfahren wurden eingestellt.

Dabei sollen sich die Vier unterschiedlich rege an den Unterhaltungen und Foto-Posts im Chat beteiligt haben. Die Spanne reichte laut Staatsanwaltschaft von einem bis zu 17 Fällen, die den Männern zur Last gelegt wurden. Deshalb unterschied sich auch die Höhe der beantragten Geldstrafen: Sie reichten von 30 bis zu 270 Tagessätzen. Die beantragte Geldsumme bemaß sich nach dem jeweiligen Einkommen.

Für die JVA-Mitarbeiter, die ihre Strafbefehle angenommen haben, hat sich die Sache aber längst nicht erledigt. Nach Bekanntwerden der Vorwürfe hatte das Justizministerium Disziplinarverfahren eingeleitet. Diese ruhten während des Strafermittlungsverfahrens. Mit der rechtskräftigen Verurteilung werde das Disziplinarverfahren aber wieder aufgenommen, bestätigte der Leiter der JVA, Holger Schmitt, Anfang Dezember. Dies dürfte nun auch für Mitarbeiter Nummer drei gelten.