Juwelier mit viel Charme

Er greift noch regelmäßig zum Golfschläger, hat gerade wieder die Rustikale Feinschmeckerchuchi beim „Mannheimer Herrenessen“ unterstützt und freut sich, dass es wieder eine Fasnachtskampagne gibt: Franco Troncone. Zu seinem 80. Geburtstag haben ihm seine Söhne Claudio und Roberto, an die er 2011 das – immer noch seinen Namen tragende – Juweliergeschäft übergeben hat, ein besonderes Geschenk gemacht. In Q 5,1 eröffneten sie, nur wenige Meter vom bisherigen Standort in der Fressgasse entfernt, einen neuen Laden in modernem, edlen Design, wo sie unter dem Motto „Tradizione trifft Innovazione“ außergewöhnlichen Schmuck sowie italienische Handwerkskunst und Lebensart verbinden.

Gesellschaftlich engagiert

Franco Troncone hält sich inzwischen aus dem Geschäft heraus und ist stolz, dass seine beiden Söhne seine Tradition fortführen. Er hat loslassen können – was ja nicht einfach ist bei der Leidenschaft, mit der er sein Handwerk betrieb. Troncone zählte zu den ersten Einwanderern, die im Zuge der frühen Gastarbeiteranwerbungen in den 1960er Jahren in die Region kamen. Als Vertreter für Schmuck und Gold war er durch Europa gereist und 1962 in den Quadraten geblieben – der Liebe zu seiner Traudel wegen. Mit dem älteren Bruder eröffnete er zunächst 1966 ein Geschäft in H 2, 1969 machte er alleine einen Laden in der Freßgass auf. Mit seinem großen künstlerischen Gespür, seiner Faszination für edle Steine und der Gabe, sie zu individuellen Schmuckstücken zu verarbeiten, sowie seinem wundervollen Charme hat er stets zahlreiche Kunden begeistert. Wichtig war ihm zudem immer gesellschaftliches Engagement, ob in der Fasnacht oder als Turnier-Sponsor des VfB-Kurpfalz Neckarau. pwr