Jusos üben Kritik an Fifa - Boykottaktion zum WM-Finale in Katar

Mannheim. Seit Beginn der diesjährigen Fußball-WM in Katar haben sich die Jusos Mannheim intensiv sowohl mit dem Event als solches, als auch mit dem absolutistischen Gastgeberstaat auseinandergesetzt. Als Finale der Boykott-Kampagne in den sozialen Medien und als Alternativprogramm zum WM-Finale veranstalten die Jusos Mannheim am Sonntag, 18. Dezember, von 12 bis 17 Uhr in der Rhein-Neckar-Sporthalle (Theodor-Heuss-Anlage 17) ein offenes Fußballturnier unter dem Motto „Nein zur Fifa! Ja zum Fußball!“.

In den zurückliegenden Wochen haben die Jusos die verschiedenen Aspekte beleuchtet, unter denen man die WM in Katar kritisieren kann, unter anderem bei einer offenen Mitgliederversammlung mit Referentinnen und Referenten von Amnesty International und BoycottQatar2022. Mit ihrer Gegenveranstaltung zur WM in Form eines Fußballturniers wollen die Jusos ein Zeichen für Menschenrechte setzen.

Eingeladen sind Organisationen und Vereine aus der Region sowie alle, die gemeinsam mit den Jusos Mannheim die Vielfalt im Sport zelebrieren wollen. Für Verpflegung in der Halle ist gesorgt. Anmeldung an jusos@spd-mannheim.de.