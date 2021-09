Jusos laden auf Neckarwiese ein

Die Jusos Mannheim veranstalten am Samstag, 4. September, ab 19 Uhr einen Aktionstag zum Thema „Jugend & Corona“ auf der Neckarwiese. Anlass ist die Diskussion um das Alkoholverbot im Jungbsuch und auf der Neckarwiese ab 24 Uhr und die Freiräume für Jugendliche. „Nach fast eineinhalb Jahren Lockdown wollen wir Jugendlichen wieder am sozialen Leben teilnehmen. An vielen beliebten Orten gibt es jetzt coronabedingte Einschränkungen. Wir fordern alternative Lösungen und Räume ohne Konsumzwang, wo sich junge Leute treffen können“, so Kreisvorsitzende Annalena Wirth. Gemeinsam mit Schülersprechern, Studierenden und anderen Jugendvertreterinnen wollen die Jusos und SPD-Bundestagskandidatin Isabel Cademartori darüber diskutieren, was die jungen Leute von der Politik fordern. Danach gibt es Livemusik und Getränke. red/aph

