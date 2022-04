Junger Mann gesucht

Die Staatsanwaltschaft und Polizei Köln fahnden nach einen jungen Tatverdächtigen, der am 20. März einen 30-jährigen Kölner durch Tritte und Schläge in einer Diskothek lebensgefährlich verletzt haben soll. Nach bisherigen Ermittlungen könnte sich der Gesuchte im Raum Köln, Bonn oder Mannheim aufhalten. Er und ein bereits identifizierter 22-jährige Bonner sollen in der Kölner Diskothek „Flamingo Royal“ mit dem 30-Jährigen in den frühen Morgenstunden in Streit geraten sein. Zunächst waren beide Tatverdächtige nach der Schlägerei unerkannt geflüchtet.

Dank einer Notoperation überlebte das 30-jährige Opfer. Der Kölner befindet sich derzeit immer noch in ärztlicher Behandlung. Die Kripo Köln hat eine Mordkommission eingerichtet und sucht nun per Fahndungsfoto von einer Überwachungskamera der Diskothek nach dem 170 cm großen, braunhaarigen jungen Mann mit athletischer Figur. Die Kripo bittet um Hinweise zu dem Mann unter der Telefonnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de. pol/lia