Junge Mannheimer protestieren gegen Segnungsverbot

In dem 2020 veröffentlichten Dokumentationsfilm „Francesco“ betont Papst Franziskus: „Homosexuelle sind Kinder Gottes.“ Bereits fünf Jahre zuvor plädiert er für mehr Toleranz und Anerkennung von Vielfalt. Dementsprechend widersprüchlich erscheinen jüngste Vorgaben aus Rom. Die vatikanische Glaubenskongregation lehnt die Segnung homosexueller Partnerschaften weiterhin ab und löst damit bundesweit Protestaktionen gegen das Segnungsverbot aus. So auch in Mannheim, wo Studierende der Katholischen Hochschulgemeinde unter anderem Kirchen mit Regenbogenflaggen geschmückt haben. Nun folgt ein Brief an den Freiburger Erzbischof Stephan Burger – eine Einladung zum Dialog mit jungen Mannheimer Katholiken.

AdUnit urban-intext1

Bundesweite Aktionen Die Absage der vatikanischen Glaubenskongregation an die Segnung homosexueller Partnerschaften hat bundesweit zu einer Protestaktion geführt, ebenfalls seitens der katholischen Kirche. Auch in Mannheim wurden an kirchlichen Gebäuden beispielsweise Regenbogenflaggen gehisst, um auf die Diskriminierung der LGBT+-Community aufmerksam zu machen. Leon Igel und Florian Meyer haben deshalb mit weiteren jungem Erwachsenen der Katholischen Hochschulgemeinde Mannheim einen Brief an den Freiburger Erzbischof Stephan Burger verfasst, der auch für die Diözese Mannheim verantwortlich ist. Die Mannheimer Hochschulgemeinde möchte in einem persönlichen Gespräch mit dem Erzbischof auf die Relevanz von Toleranz– insbesondere unter jungen Katholiken – aufmerksam machen. man

Zukunftsfragen thematisiert

„Wir haben Redebedarf“, erklärt Florian Meyer. Er und Leon Igel sind die Impulsgeber für das Schreiben samt Petition an den Erzbischof. „Junge Menschen wollen nicht in einer Kirche sein, die systematisch bestimmte Personen diskriminiert“, sagt Meyer.

Die beiden Initiatoren sind sich einig, dass der Umgang der katholischen Kirche mit der LGBT+-Community, ebenso wie die Haltung gegenüber der Gleichberechtigung von Frauen, zu den Zukunftsfragen der Institution zählt. Das sei vielen Amtsträgern in der Kirche aber noch nicht bewusst, weswegen es als Randthema vernachlässigt werde. „Der Vatikan ist blind vor dem, was in der Welt passiert“, meint Leon Igel. „Die Argumentationsweise ignoriert die letzten Jahrzehnte der Humanwissenschaft“, fährt der 25-Jährige fort. Das sei schockierend und frustrierend zugleich.

Immer noch predige die katholische Kirche eine veraltete Sexualmoral, „die schon immer an der Lebensrealität der Menschen vorbeiging“, erklärt Igel. Für Florian Meyer verdeutlicht jedoch gerade die aktuelle Protestaktion, dass „nicht die gesamte katholische Kirche hinter dem Stein lebt.“ Deshalb sehen die beiden immer noch großes Potenzial in der Institution.

AdUnit urban-intext2

Der öffentliche Widerstand gegen ein Segnungsverbot sei „für katholische Verhältnisse wirklich ein brausender Sturm“, ergänzt Igel. Auch wenn die katholische Kirche Werte vertritt, mit welchen sich junge Katholiken nicht mehr identifizieren können, sei sie für viele immer noch eine wichtige Ressource. Außerdem möchte man die Institution nicht nur konservativen Gläubigen überlassen.

„Vielfalt ist ein Geschenk unserer demokratischen Gesellschaft“, so Igel. Selbst die Kirche befinde sich im Wandel, ermögliche Diversität aber bislang nur in Grenzen. In den kirchlichen Räumen, in welchen sich die beiden bewegen, herrsche allerdings schon längst Konsens gegen die kategorische Diskriminierung von LGBT+-Personen.

AdUnit urban-intext3

Der Brief soll laut Meyer ganz offiziell zeigen: „Das ist mehr als nur ein Trend, der gerade en vogue ist.“ 147 handschriftliche Unterzeichnungen sollen die Relevanz untermauern. Als Studierende hätten sie einfaches Spiel, da ein Protest für sie keine Konsequenzen berge. Von Hauptamtlichen wird für einen erfolgreichen Werdegang in der Kirche hingegen Konformität gefordert.

AdUnit urban-intext4

Struktur der Kirche als Hindernis

„Die Akteure der Kirche nutzen ihre Macht zur Veränderung nicht“, meint Meyer. „Dass der Vatikan dem gesellschaftlichen Fortschritt hinterher hängt, ist ein strukturelles Problem“, glaubt der 23-Jährige. Eine selbstreproduzierende Macht führe demnach dazu, dass konservative Männer hohe Ämter an Gleichgesinnte vergeben. Doch „für Menschen des 21. Jahrhunderts hat ein Obrigkeitsverhalten keinen Platz mehr“, so Igel.

„Zumindest für unseren Grad an Vernunft gibt es kein sinnvolles Argument gegen die Segnung“, sagt Leon Igel und betont, dass sogar die Theologie diese Meinung vertrete. Auch dürfe nicht vergessen werden, dass Segnungen homosexueller Paare in vielen Gemeinden inoffiziell durchgeführt würden. Ein Gespräch mit dem Erzbischof Stephan Burger soll also ausleuchten, „ob da nicht doch Brücken sind“, hofft Meyer.

Es gehe nicht darum, einen Streit zu provozieren. Die Studierenden fordern einen Realitätsabgleich, da sich vor allem junge Gläubige nach mehr Toleranz innerhalb der katholischen Kirche sehnten. Nun wollen sie auch den Erzbischof von der Relevanz des Themas überzeugen. „Durch Reibung entsteht Energie – und Energie schafft Fortschritt“, sagt Igel.