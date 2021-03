Nach einem Einbruch in eine Apotheke im Stadtteil Käfertal hat die Polizei am frühen Donnerstagmorgen zwei Tatverdächtige im Alter von 15 und 17 Jahren festgenommen. Ein Zeuge beobachtete gegen 4.30 Uhr vier männliche Personen, die an einer Apotheke in der Wormser Straße gerade das Rollgitter nach oben schoben, die Schiebetür aufdrücken und in das Geschäft eindrangen. Er informierte die Polizei.

Zwei Beamte liefen sofort vom Revier los und erkannten vor der Apotheke eine schwarz gekleidete Person, die Richtung Kirchplatz flüchtete. Die Apotheke wurde mit weiteren Polizeistreifen umstellt, durch ein Fenster auf der Rückseite erkannten die Beamten zwei männliche Personen im Inneren. Auf mehrfache Aufforderung kam das Duo heraus und wurde vorläufig festgenommen. Innen entdeckte die Polizei eine aufgebrochene Kasse, in der das Wechselgeld fehlte. Auch Schmerztabletten fehlten. Geld und Medikamente fanden die Beamten bei dem 15-Jährigen.

Die Einbrecher verursachten in der Apotheke rund 5000 Euro Sachschaden. Die beiden Festgenommenen wurden zum Polizeirevier Käfertal gebracht, wo ihre Personalien festgestellt wurden. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden sie in die Obhut der Erzieher der Jugendeinrichtung gegeben, in der sie untergebracht sind. Gegen beide wird nun wegen Einbruchsdiebstahls ermittelt. baum/pol