Junge Handwerker gesucht

Jährlich nehmen auch im Bezirk der Handwerkskammer (HWK) Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald junge Handwerker am bundesweiten Leistungswettbewerb des Deutschen Handwerks teil. „Die Handwerkskammern verfolgen dabei das Ziel, die Vorzüge der betrieblichen Ausbildung herauszustellen, die Achtung der Arbeit zu stärken und für das Handwerk überzeugend zu werben“, heißt es dazu in einer Pressemitteilung der HWK.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Der Leistungswettbewerb des Deutschen Handwerks wird immer im Herbst durchgeführt und steht unter dem Motto „Profis leisten was“ – PLW. Die Durchführung erfolgt in drei Stufen – Kammer-, Landes- und Bundesebene. Der erste Sieger einer Wettbewerbsebene hat die Möglichkeit, am nächsthöheren Wettbewerb teilzunehmen. Zur Teilnahme berechtigt sind Junghandwerker, die ihre Gesellen- beziehungsweise Abschlussprüfung in der Zeit vom Winter des Vorjahres bis zum Sommer des Wettbewerbsjahres abgelegt und zum Zeitpunkt der Prüfung nicht älter als 27 Jahre sind, so die HWK. Zudem müssen die Bewerber ihren praktischen Teil der Prüfung mindestens mit der Note „gut“ (81 Punkte) bestanden haben sowie den schriftlichen Teil der Prüfung mindestens mit der Note „befriedigend“ (67 Punkte). Bei gestreckten Prüfungen müssen im Gesamtergebnis mindestens „gute“ Leistungen (81 Punkte) erreicht werden.

Schöpferische Fantasie

Für die Sieger auf Kammerebene, die auch auf der Landesebene erfolgreich sind, sei die Chance groß, sich auf ein Stipendium der Stiftung für Begabtenförderung zu bewerben. „Dort ist eine Förderung beruflicher Weiterbildungen bis zu einer Höhe von 8100 Euro möglich“, so die Kammer. Parallel wird der Wettbewerb „Die gute Form im Handwerk – Handwerker gestalten“ durchgeführt. Die Teilnahmeberechtigung entspricht der des PLW. Mit diesem Wettbewerb „wird angestrebt, die ästhetische Qualität von Produkten des Handwerks in der Ausbildung zu verstärken.“ Außerdem solle die schöpferische Fantasie und die Entwicklung zeitgerechter Produktlösungen mit traditionellen oder neuen Werkstoffen angeregt werden. Anmeldungen müssen spätestens am 31. August bei der Handwerkskammer eingegangen sein. red