Junge Frauen in Mannheimer Straßenbahnen von unbekannten Männern belästigt

Mannheim. Zwei Frauen sind in Mannheimer Straßenbahnen belästigt worden. So entblößte sich nach Polizeiangaben vom Dienstag ein Mann in der Linie 1. Anschließend soll er sich bei dem Vorfall vom Samstagmittag in den Schritt gefasst haben. Erst als eine 22-jährige Geschädigte ihn anschrie, stieg er am „Marktplatz“ aus. Der Mann war zuvor an der Haltestelle „Abendakademie“ eingestiegen und setzte sich in das hintere Abteil der Straßenbahn neben die Frau, die den Vorfall der Polizei meldete.

Auch in der Linie 2 wurde eine Frau belästigt. Die 19-Jährige wurde am Montagmittag von einem Mann am Gesäß angefasst, der an der Haltestelle „Feudenheimer Kirche“ eingestiegen war und versuchte, mit der Frau ins Gespräch zu kommen. Nach seiner Tat forderte die 19-Jährige den Unbekannten auf, dies zu unterlassen, woraufhin sich der Unbekannte ihr erneut näherte. Als die Geschädigte schließlich die Polizei verständigte, stieg der Mann an der Haltestelle „Neckarplatt“ aus. Die 19-Jährige habe gegenüber den Beamtinnen und Beamten angegeben, dass der Unbekannte zuvor eine weitere Frau angesprochen haben soll.

Ausführliche Täterbeschreibungen in beiden Fällen

Die Geschädigte des ersten Vorfalls vom Samstag beschrieb den Mann nach Polizeiangaben mit einer Größe von rund 1,70 Metern und einem Alter zwischen 50 und 65 Jahren. Er habe eine kräftige Statur und sehr kurze weiße Haare. Dabei soll es nahezu um eine Glatze handeln. Auffällig waren eine knollige Nase sowie Warzen an der oberen Stirn, über der linken Augenbraue und der Nase. Er trug zum Tatzeitpunkt eine Brille mit schwarzem, leicht eckigem Kunststoffrahmen und eine blaue OP-Maske unterhalb der Nase. Der Mann sei darüber hinaus mit einem marineblauen Polo-Shirt mit weißem oder gelbem Muster und einer kurzen, beigen Hose mit Reißverschluss bekleidet gewesen.

Die 19 Jahre alte Geschädigte des zweiten Vorfalls vom Montag beschrieb den unbekannten Täter laut Polizei mit einer Größe von 1,70 Metern und einem Alter von 30 bis 40 Jahren. Auffällig seien Schuppenflechte im Gesicht und Speichelabtragungen in den Mundwinkeln sowie seine schlechten Zähne gewesen. Er hatte entweder eine Glatze oder sehr kurze Haare und wurde weiter als schlaksig beschrieben. Er trug eine schwarze Brille und war mit einer dunklen Jeans bekleidet. Zudem führte er eine rote Umhängetasche und einen blauen Rucksack mit sich. Der Mann sprach akzentfreies Deutsch.

Zeugen der Vorfälle melden sich unter der Telefonnummer 0621/174-4444 bei der Polizei